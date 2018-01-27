Ари: "Колено вообще не беспокоит"

Нападающий "Локомотива" Ари поделился впечатлениями от товарищеского матча с "Эстерсундом" (3:3), в котором он появился на замену во втором тайме. Напомним, бразилец только недавно оправился от травмы крестообразных связок.

– Неплохой матч, но жаль, что не выиграли. Пропустили в концовке. Соперник сильный, и тренировался, как мне кажется, больше дней, чем мы. Свое состояние оценю как хорошее. Колено вообще не беспокоит. (Филипп ПАПЕНКОВ)