02:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ари готов выступать за сборную России

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В гостях у "СЭ" побывал нападающий "Локомотива" Ари, который ударно начал весеннюю часть сезона – забил "Спартаку" и дважды "Крыльям Советов". Он выразил готовность выступать за сборную России.

– Если сейчас вам снова позвонит главный тренер нашей команды и призовет на помощь, сможете изъясниться с ним по-русски? Давайте смоделируем диалог. Добрый вечер, я Станислав Черчесов.

– (Отвечает на русском.) Добрый вечер.

– Ты готов выступать за сборную России?

– Да, я готов.

– На каком месте себя видишь? Готов к конкуренции?

– (Приводим ответ дословно.) Я знаю, что на моей позиции Дзюба, Кокорин. Еще один… Смолов! Еще один… Бухаров! Если хочешь, чтобы я помог, конечно, буду показывать все на поле, чтобы ты сама увидела. Могу направо, налево – что хочешь!

– Супер!

– (Вновь переходит на португальский.) Ух, я как-то даже вспотел. Давно так долго не говорил по-русски. Сложновато. Если серьезно: что со мной, что без меня сборной России нужно серьезно поработать в ближайший год. Потому что невыход из группы на домашнем чемпионате мира станет большой неудачей. И приглашением одного-двух бразильцев все проблемы не решить.

Полностью интервью Ари

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