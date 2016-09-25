Арбитр Галимов не назначил пенальти в пользу "Спартака"

На 54-й минуте матча 8-го тура чемпионата России "Спартак" – "Уфа" судья Роман Галимов допустил серьезную ошибку, не наказав гостей 11-метровым ударом. Арбитр неверно оценил единоборство Облякова с Зобниным, когда в центре штрафной уфимцев их игрок подбил правую ногу спартаковцу, не позволив тому пробить по мячу. Вместо назначения пенальти Галимов продолжил игру, показав жестом, что Зобнину следует подниматься с газона. (Александр БОБРОВ)

Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа".

Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа".

Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа".

Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа".

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