21:22 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитр Галимов не назначил пенальти в пользу "Спартака"

Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа". Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа". Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа". Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа".
Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа".
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На 54-й минуте матча 8-го тура чемпионата России "Спартак""Уфа" судья Роман Галимов допустил серьезную ошибку, не наказав гостей 11-метровым ударом. Арбитр неверно оценил единоборство Облякова с Зобниным, когда в центре штрафной уфимцев их игрок подбил правую ногу спартаковцу, не позволив тому пробить по мячу. Вместо назначения пенальти Галимов продолжил игру, показав жестом, что Зобнину следует подниматься с газона. (Александр БОБРОВ)

Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа".
Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа".
Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа".
Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа".
"Спартак" - "Уфа".
Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа".
Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа".
Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа".

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КОММЕНТАРИИ (54)
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вперёд Спартак!

В давние века на Руси фамилии были характеристикой человека, вот и в этот раз перед нами предстал Галимый судья Галимов!

22:46 26 сентября

impetus

Был пенальти... Не было пенальти... Какая разница? Уфу Спартак должен был "проходить" без напряга. Значит, не всё ещё в порядке в команде. Особенно - в защите, которая, впрочем, всегда у Спартака не блистала.

21:27 26 сентября

Exsorsist

Br.Benediktus Ты не болельщик Спартака. Банальный правокатор. Из тез, что постоянно пишут на СЭ : "... я де 40 лет за Спартак.... без боли не могу смотреть.... и т.д." не ты первый, мы тут уже привыкли к таким, как ты.

17:02 26 сентября

Br.Benediktus

Бобров-тебе не стыдно? Хоть я и болельщик Спартака, будем объективными- пенальти небыло.

16:14 26 сентября

s.petr

Вот если бы в штрафной Спартака так же сбили бы кого нибудь из Уфы , то и статейки такой вонючей не было бы ........

15:35 26 сентября

RSDsouth

На фото ни чего не видно, ни одного касания .

15:00 26 сентября

ну я

Абсолютно не очевидный пеналь. Которого скорее всего не было. А когда предпоследний пеналь били в ворота Спартака, кто-нибудь помнит?

14:49 26 сентября

bond1951

такие пендали в андоре не ставят вечно сопли размазывающие срамтачи

14:19 26 сентября

Адекватный Зритель_

Fedor81---- Федя, а сколько коняшки уже пенок пробили? А то я чё - то нигде не могу статистику отыскать.

11:18 26 сентября

werder63

Тем не менее, соперникам Спартака не поставили уже ПЯТЫЙ пенальти за 8 игр! Тогда и так Спартак выиграл, но вечно это продолжаться не может! Да какой пятый, ВООБЩЕ НИ ОДНОГО НЕ ПОСТАВИЛИ в этом сезоне!! Не знаю сколько били коники, но Зенит бил минимум 3, Локо 4, даже оренбург бил! А все потому, что Промеса собьют в штрафной, а он тут же вскакивает и борется, удар Попова в штрафной отобьет защитник рукой, а НИ ОДИН спартаковец пеналя не клянчит - сразу видно, Газзаев их не тренировал! Кто болельщик со стажем, тот помнит, какой артист был Газзаев, особенно в штраыной соперника, как артистично падал, у меня перед глазами его красивые "рыбки"! Все судьи знали, но - покупались))) И никакой Быстров рядом не стоял)))

09:51 26 сентября

Знаток1964

Супершвайни..........Спартак в прошлом сезоне приложил руку к тому что бы оставить Уфу в Премьере.....проиграв 1-3 в последнем туре......

09:25 26 сентября

Fedor81

Да, понятное дело, что мы должны забивать сами, без всяких пенальти. Тем более Уфе, при всем уважении. Так шта хватит ныть. Мы ж не коняшки какие, которые без пенальти могут разве что ничейку скатнуть с быками

09:25 26 сентября

karagad

Галимов судит Уфу?...следующий матч наверное будет судить Рубин...

08:55 26 сентября

Cowboy

Так, как сейчас убивают Ростов - не убивают никого. Каждый гостевой матч - либо левый пенальти, либо левая красная карточка.

08:35 26 сентября

Пьер

Даже нет видео! Пять минут искали поросячьи операторы и ели-ели нашли непонятный ракурс,на котором всё равно видно, что пенальти и близко нет!

08:11 26 сентября

Супершвайни

Жаль всё же, что данный клуб не отправили в ФНЛ тем сезоном.

08:01 26 сентября

astero

Не плачьте хрюны обиженные, надо просто играть в футбол а не махать локтями. УФА достойна уважения.

07:16 26 сентября

КРУИФФ

а толку. все равно Лунев возьмет мяч.

05:59 26 сентября

tarkys

Судьи как то не очень относятся к Спартаку, может Федуну можно дело поправить, все же в России живем, это уж сильно бросаться в глаза стало

05:40 26 сентября

пантелеевич61

И еще . Победа спартака бромантановая над Ростовом в 2003 вам будет аукатся еще долго- потому как я его ПРОКЛЯЛ(спартак - то бишь) и не только я . Горит пусть в аду эта команда ( к болелам это не относится - вам здоровья). где то так...

02:27 26 сентября

пантелеевич61

все левые пенальти спартака закончились в девяностых( это карма еще пусть аукается вам лет десять)- как Бенфике в финалах кубков. А по теме если - то спартак играл не хуже чем в предыдущих играх. Просто соперник попался достойный ( ни коим образом не хочу обидеть предыдущих соперников) или спартак - который показывает на редкость достойную игру ... Хорошая игра . А карма свое возьмет свое...

02:08 26 сентября

Роман72

Iven hoe a какое значение имеет пролетел мяч или не пролетел, если нарушение было в штрафной пенальти должен назначаться в любом случае. Хотя я забыл, у вас бомжеконей свои правила. Если бомжеконь в штрафной падает то это всегда пенальти. а если спартаковца сбивают то там пенальти не может быть в принципе. Самое интересное что так еще и большинство судей у нас судит

02:04 26 сентября

Ivenhoe

Да не было пеналя; фигня это, а не анализ. Мяч уже пролетел игрока, которого атаковали... И ваще забило б мясо с пеналя придуманного, Уфа занесла б им еще пару с игры. Мясо сёдня было хуже, чем Уфа, разуйте очи, доси.

00:22 26 сентября

котофеич

А если кони бы играли поставили бы сразу 2 в назидание))))))

23:47 25 сентября

Проба положительна

Нужно засчитать ничью!! Отдайте спаму очко! Или дайте в очко Глушаку!

23:44 25 сентября

Инквизитор Зол

А кто такой бобров, чтобы делать такие заявления, которые дискредитируют газету? Эксперт? Арбитр? Палата по спорам? Бабу Нюру из Тарасовки пропечатайте, её мнение очень авторитетное.

23:25 25 сентября

А380726

Боброву, как всегда опухшие яйца помешали :(

23:13 25 сентября

Андрей Краснодарский

Как всегда СМ яйца помешали. А то, что еще как минимум пару не пропустили, так этого и не заметил ни кто!!!!

23:08 25 сентября

AlexSoft

В Спартаке признали, что виной всему является - судья с якобы башкирской фамилией, купленный ( ну сами знаете кем ), чтобы не дать великому середняку оторваться. Хотя , так думаю, если бы все продавалось, то проще (сами знаете кому) купить судью вчера, чтобы он засчитал второй чистый гол Траоре, а не поднял флаг через минуту после гола. 10 % вины на их же спартаковском комментаторе Черданцеве - не так визжал ))) Сколько заплатил Гинер Давыдову за сэйв Лунева пока уточняется

23:02 25 сентября

199

Ну всё! Пипец! Две недели будут ...деть,что спартаку не дали пробить пенальти. Повторяется прошлогодняя история с Ростовом.Судью будут гнобить.Твари.

22:57 25 сентября

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