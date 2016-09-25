Арбитр Галимов не назначил пенальти в пользу "Спартака"

На 54-й минуте матча 8-го тура чемпионата России "Спартак" – "Уфа" судья Роман Галимов допустил серьезную ошибку, не наказав гостей 11-метровым ударом. Арбитр неверно оценил единоборство Облякова с Зобниным, когда в центре штрафной уфимцев их игрок подбил правую ногу спартаковцу, не позволив тому пробить по мячу. Вместо назначения пенальти Галимов продолжил игру, показав жестом, что Зобнину следует подниматься с газона. (Александр БОБРОВ)
Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа".
Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа".
Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа".
Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа".
Денис Глушаков: "Так судят не первый, а последний матч в карьере"
вперёд Спартак!
В давние века на Руси фамилии были характеристикой человека, вот и в этот раз перед нами предстал Галимый судья Галимов!
22:46 26 сентября
impetus
Был пенальти... Не было пенальти... Какая разница? Уфу Спартак должен был "проходить" без напряга. Значит, не всё ещё в порядке в команде. Особенно - в защите, которая, впрочем, всегда у Спартака не блистала.
21:27 26 сентября
Exsorsist
Br.Benediktus Ты не болельщик Спартака. Банальный правокатор. Из тез, что постоянно пишут на СЭ : "... я де 40 лет за Спартак.... без боли не могу смотреть.... и т.д." не ты первый, мы тут уже привыкли к таким, как ты.
17:02 26 сентября
Br.Benediktus
Бобров-тебе не стыдно? Хоть я и болельщик Спартака, будем объективными- пенальти небыло.
16:14 26 сентября
s.petr
Вот если бы в штрафной Спартака так же сбили бы кого нибудь из Уфы , то и статейки такой вонючей не было бы ........
15:35 26 сентября
RSDsouth
На фото ни чего не видно, ни одного касания .
15:00 26 сентября
ну я
Абсолютно не очевидный пеналь. Которого скорее всего не было. А когда предпоследний пеналь били в ворота Спартака, кто-нибудь помнит?
14:49 26 сентября
bond1951
такие пендали в андоре не ставят вечно сопли размазывающие срамтачи
14:19 26 сентября
Адекватный Зритель_
Fedor81---- Федя, а сколько коняшки уже пенок пробили? А то я чё - то нигде не могу статистику отыскать.
11:18 26 сентября
werder63
Тем не менее, соперникам Спартака не поставили уже ПЯТЫЙ пенальти за 8 игр! Тогда и так Спартак выиграл, но вечно это продолжаться не может! Да какой пятый, ВООБЩЕ НИ ОДНОГО НЕ ПОСТАВИЛИ в этом сезоне!! Не знаю сколько били коники, но Зенит бил минимум 3, Локо 4, даже оренбург бил! А все потому, что Промеса собьют в штрафной, а он тут же вскакивает и борется, удар Попова в штрафной отобьет защитник рукой, а НИ ОДИН спартаковец пеналя не клянчит - сразу видно, Газзаев их не тренировал! Кто болельщик со стажем, тот помнит, какой артист был Газзаев, особенно в штраыной соперника, как артистично падал, у меня перед глазами его красивые "рыбки"! Все судьи знали, но - покупались))) И никакой Быстров рядом не стоял)))
09:51 26 сентября
Знаток1964
Супершвайни..........Спартак в прошлом сезоне приложил руку к тому что бы оставить Уфу в Премьере.....проиграв 1-3 в последнем туре......
09:25 26 сентября
Fedor81
Да, понятное дело, что мы должны забивать сами, без всяких пенальти. Тем более Уфе, при всем уважении. Так шта хватит ныть. Мы ж не коняшки какие, которые без пенальти могут разве что ничейку скатнуть с быками
09:25 26 сентября
karagad
Галимов судит Уфу?...следующий матч наверное будет судить Рубин...
08:55 26 сентября
Cowboy
Так, как сейчас убивают Ростов - не убивают никого. Каждый гостевой матч - либо левый пенальти, либо левая красная карточка.
08:35 26 сентября
Пьер
Даже нет видео! Пять минут искали поросячьи операторы и ели-ели нашли непонятный ракурс,на котором всё равно видно, что пенальти и близко нет!
08:11 26 сентября
Супершвайни
Жаль всё же, что данный клуб не отправили в ФНЛ тем сезоном.
08:01 26 сентября
astero
Не плачьте хрюны обиженные, надо просто играть в футбол а не махать локтями. УФА достойна уважения.
07:16 26 сентября
КРУИФФ
а толку. все равно Лунев возьмет мяч.
05:59 26 сентября
tarkys
Судьи как то не очень относятся к Спартаку, может Федуну можно дело поправить, все же в России живем, это уж сильно бросаться в глаза стало
05:40 26 сентября
пантелеевич61
И еще . Победа спартака бромантановая над Ростовом в 2003 вам будет аукатся еще долго- потому как я его ПРОКЛЯЛ(спартак - то бишь) и не только я . Горит пусть в аду эта команда ( к болелам это не относится - вам здоровья). где то так...
02:27 26 сентября
пантелеевич61
все левые пенальти спартака закончились в девяностых( это карма еще пусть аукается вам лет десять)- как Бенфике в финалах кубков. А по теме если - то спартак играл не хуже чем в предыдущих играх. Просто соперник попался достойный ( ни коим образом не хочу обидеть предыдущих соперников) или спартак - который показывает на редкость достойную игру ... Хорошая игра . А карма свое возьмет свое...
02:08 26 сентября
Роман72
Iven hoe a какое значение имеет пролетел мяч или не пролетел, если нарушение было в штрафной пенальти должен назначаться в любом случае. Хотя я забыл, у вас бомжеконей свои правила. Если бомжеконь в штрафной падает то это всегда пенальти. а если спартаковца сбивают то там пенальти не может быть в принципе. Самое интересное что так еще и большинство судей у нас судит
02:04 26 сентября
Ivenhoe
Да не было пеналя; фигня это, а не анализ. Мяч уже пролетел игрока, которого атаковали... И ваще забило б мясо с пеналя придуманного, Уфа занесла б им еще пару с игры. Мясо сёдня было хуже, чем Уфа, разуйте очи, доси.
00:22 26 сентября
котофеич
А если кони бы играли поставили бы сразу 2 в назидание))))))
23:47 25 сентября
Проба положительна
Нужно засчитать ничью!! Отдайте спаму очко! Или дайте в очко Глушаку!
23:44 25 сентября
Инквизитор Зол
А кто такой бобров, чтобы делать такие заявления, которые дискредитируют газету? Эксперт? Арбитр? Палата по спорам? Бабу Нюру из Тарасовки пропечатайте, её мнение очень авторитетное.
23:25 25 сентября
А380726
Боброву, как всегда опухшие яйца помешали :(
23:13 25 сентября
Андрей Краснодарский
Как всегда СМ яйца помешали. А то, что еще как минимум пару не пропустили, так этого и не заметил ни кто!!!!
23:08 25 сентября
AlexSoft
В Спартаке признали, что виной всему является - судья с якобы башкирской фамилией, купленный ( ну сами знаете кем ), чтобы не дать великому середняку оторваться. Хотя , так думаю, если бы все продавалось, то проще (сами знаете кому) купить судью вчера, чтобы он засчитал второй чистый гол Траоре, а не поднял флаг через минуту после гола. 10 % вины на их же спартаковском комментаторе Черданцеве - не так визжал ))) Сколько заплатил Гинер Давыдову за сэйв Лунева пока уточняется
23:02 25 сентября
199
Ну всё! Пипец! Две недели будут ...деть,что спартаку не дали пробить пенальти. Повторяется прошлогодняя история с Ростовом.Судью будут гнобить.Твари.
22:57 25 сентября