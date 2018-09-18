Анзор Кавазашвили: "Назаров абсолютно прав. "Спартаку" нужна революция"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили поддержал известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, который написал стихотворение, где главного тренера команды Массимо Карреру.

– Честно говоря, к каждому иностранному тренеру, работающему в нашем чемпионате, я относился плохо, – сказал Кавазашвили. – Такие люди не понимают наш дух, наши перспективы. Они приезжает в Россию за большими деньгами и всегда хотят использовать только легионеров – тащат их за собой ради ежеминутных успехов, а наши талантливые пацаны сидят на скамейке и ждут своего часа. Я Назарова всегда обожал как великолепного актера и замечательного человека. Дмитрий абсолютно прав. Надо провести революцию в нашем любимом клубе. А ее может сделать только наш тренер. Черчесову удалось сделать команду из... И влюбить народ в команду, где нет классных футболистов. У них получилось. Это говорит о том, что сделать такое может только наш российский человек. Поэтому поддерживаю Назарова. Пора уже возвращаться к своим тренерам и своим игрокам. (Игорь Новиков)

Глушаков и Ещенко лайкнули посты с критикой Карреры. Подробности - здесь.