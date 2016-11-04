18:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анзор Кавазашвили: "Готов вновь расследовать договорные матчи, но мы не будем никому подчиняться!"

0
0
0

Бывший глава комитета по расследованию договорных матчей Анзор Кавазашвили готов вновь заняться этой деятельностью. Он добавил, что в таком случае будет подчиняться только конференции РФС.

– Сейчас мы ищем виноватых, кто сдал матч и так далее… Если президент РФС захочет расследовать дело, пусть вновь пригласит меня. Я соберу других уважаемых людей. И мы никому не будем подчиняться – ни Мутко, ни кому-то еще. Только конференции РФС! Тогда мы готовы будем отчитаться, тогда, как в Италии, возможно, сможем положить на стол какие-то документы или доказательства, и матчем заинтересуется прокуратура. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Анзор Кавазашвили: "Договорных матчей у нас нет. Клубы работают с судьями"

 

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ