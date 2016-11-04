Анзор Кавазашвили: "Готов вновь расследовать договорные матчи, но мы не будем никому подчиняться!"

Бывший глава комитета по расследованию договорных матчей Анзор Кавазашвили готов вновь заняться этой деятельностью. Он добавил, что в таком случае будет подчиняться только конференции РФС.

– Сейчас мы ищем виноватых, кто сдал матч и так далее… Если президент РФС захочет расследовать дело, пусть вновь пригласит меня. Я соберу других уважаемых людей. И мы никому не будем подчиняться – ни Мутко, ни кому-то еще. Только конференции РФС! Тогда мы готовы будем отчитаться, тогда, как в Италии, возможно, сможем положить на стол какие-то документы или доказательства, и матчем заинтересуется прокуратура. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Анзор Кавазашвили: "Договорных матчей у нас нет. Клубы работают с судьями"