"Анжи" вылетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"

"Анжи" вылетел в Екатеринбург на матч 1-го тура РПЛ против "Урала". Ранее молодежная команда махачкалинцев не смогла вовремя отправиться на выезд из-за того, что поздно изыскала средства на авиабилеты до Екатеринбурга.
"Анжи" вылетел в Екатеринбург ✈️ Команда отправилась на матч с "Уралом" рейсом из Москвы. В четверг, 26 июля, махачкалинцы провели тренировку на базе в подмосковном Подольске в рамках подготовки к игре с "Уралом". На занятие были приглашены болельщики нашей команды, проживающие в Москве и Московской области. На тренировке также присутствовал президент клуба Осман Кадиев. Собравшиеся на трибуне фанаты посмотрели за работой футболистов и пообщались с командой после ее окончания. От лица болельщиков выступил один представителей фанатского движения, обратившись с просьбой к футболистам выкладываться в каждом матче на сто процентов и биться изо всех сил за честь дагестанского клуба. В свою очередь главный тренер команды Магомед Адиев призвал болельщиков при любых обстоятельствах поддерживать команду и футболистов на поле, всю ответственность за выступления "Анжи" возложив на себя. Президент клуба Осман Кадиев также обратился к собравшимся: "Команда является живым организмом и у нее, как и у любого человека, бывают трудные дни, – сказал Кадиев. – "Анжи" пройдет через тяжелую для себя ситуацию и в каждой игре будет биться за свою честь". В пятницу, 27 июля, подопечные Магомеда Адиева с утра приняли участие в предыгровой тренировке, после чего выехали в московский аэропорт Домодедово. Самолет с командой на борту вылетел в Екатеринбург около трех часов по московскому времени. Матч первого тура "Урал" – "Анжи" пройдет завтра на стадионе "Центральный" в Екатеринбурге. Начало игры в 16:30 по московскому времени.
"Анжи" сыграет с "Уралом" 28 июля в 16:30.