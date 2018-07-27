"Анжи" вылетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"

"Анжи" вылетел в Екатеринбург на матч 1-го тура РПЛ против "Урала". Ранее молодежная команда махачкалинцев не смогла вовремя отправиться на выезд из-за того, что поздно изыскала средства на авиабилеты до Екатеринбурга.

"Анжи" сыграет с "Уралом" 28 июля в 16:30.

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