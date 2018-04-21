17:57 21 апреля | Футбол — РФПЛ

"Анжи" - "Урал": Емельянов - в "старте" уральцев


Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Урала" на матч 27-го тура чемпионата России. У уральцев с первых минут сыграет полузащитник Роман Емельянов. После встречи со "Спартаком" в 26-м туре ему был поставлен диагноз "легкое сотрясение мозга и рассечение височной области головы".

"Анжи": Лория - Полуяхтов, Мусалов, Самарджич, Тетрашвили - Брызгалов, Хубулов, Данченко, Антон - Лескано, Маркелов.

"Урал":  Годзюр - Меркулов, Динга, Ароян -  Евсеев, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль-Кабир - Ильин, Бикфалви.

Матч "Анжи" - "Урал" пройдет сегодня, начало - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
 

Анжи - Урал

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!