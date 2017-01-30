20:24 30 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" прервал переговоры с "Динамо" по аренде Дьякова

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Руководство "Анжи" приняло решение прервать переговоры по аренде защитника "Динамо" Виталия Дьякова, информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что "игрок находился на просмотре в команде, и были высокие шансы подписания с ним контракта, но в заключительной стадии шло затягивание процесса".

Напомним, что первую часть сезона 27-летний россиянин провел в "Томи". На его счету 14 матчей и один гол в текущем сезоне чемпионата России.

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