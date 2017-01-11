23:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" интересуется капитаном "Тосно"

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Защитник и капитан "Тосно" Гурам Тетрашвили может перейти в "Анжи", сообщает sporbox.ru со ссылкой на гендиректора клуба ФНЛ Вячеслава Матюшенко. В игроке заинтересован новый главный тренер махачкалинцев Александр Григорян​, под руководством которого Тетрашвили играл в "Луче-Энергии".

– Тетрашвили летит с командой на сборы в Турцию, как и все остальные за исключением Чхапелия, который доиграет сезон на правах аренды в петербургском "Динамо", – Матюшенко. – А дальше будет видно.

Тетрашвили выступает в "Тосно" с начала 2015 года. В общей сложности он провел в его составе 50 матчей и забил 2 мяча.

Дополнительная информация

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/spbnews_NI707275_Anzhi_zainteresovan_v_kapitane_Tosno

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