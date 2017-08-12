"Анжи" - "Динамо": котировки букмекеров

Сегодня состоится матч 6-го тура чемпионата России между "Анжи" - "Динамо". Встреча в Каспийске начнется в 20.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Анжи" - "Динамо"
Прогноз Winline – П1 2.91 – Н 2.90 – П2 2.55
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" - "Динамо".
Прямая трансляция матча "Анжи" - "Динамо" - в субботу, 12 августа, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Анжи": Солосин - Мусалов, Брызгалов, Фибель, Полуяхтов - Афонин, Данченко - Кацаев, Мамтов, Яковлев - Маркелов.
"Динамо": Шунин - Козлов, Хольмен, Шуньич, С. Терехов - Зотов, Соу - Вандерсон, Панченко, Ташаев - Бечирай.
ПОТЕРИ: Удалый (травма), Карасев (под сомнением) - нет.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Последний раз соперничая в премьер-лиге, "Анжи" и "Динамо" обменялись гостевыми победами (2:3 и 2:1).
"Динамо", завершив сезон в ФНЛ восемью гостевыми матчами без поражений (+7=1), в премьер-лиге оба раза уступило на выезде.
ПРОГНОЗ
Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:
0:1 Многие в такой ситуации, наверное, ставят на "Анжи", но лично я верю в Калитвинцева и его бойцов.
Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":
1:0 Если Григорян не хочет первым из тренеров РФПЛ отправиться в досрочный отпуск, в этом матче надо побеждать. Хоть с "трусливым" Базелюком на острие, хоть с грозным бородачом Кацаевым.