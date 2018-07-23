Антон Шунин: "Ташаев ушел и ушел. Будем побеждать без него"

Капитан "Динамо" Антон Шунин прокомментировал уход в "Спартак" бывшего полузащитника бело-голубых Александра Ташаева.

– Ушел и ушел. Будем обыгрывать без него, – заявил 31-летний вратарь на встрече с болельщиками, которая проходит в Москве. Ответ голкипера вызвал аплодисменты.

24-летний Ташаев в это межсезонье подписал контракт со "Спартаком", что вызвало недовольство среди фанатов "Динамо". Полузащитник выступал за основной состав бело-голубых с 2014 года. В чемпионате России-2017/18 он провел 27 матчей, забив семь мячей. (Илья МАНАЕВ)​

Александр Ташаев: "Многие болельщики "Динамо" писали гадости, но кто-то благодарил"