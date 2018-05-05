Антон Шунин: "Не важно, как мы играли с "Тосно". Главное - набрали три очка"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин после матча 29-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:1) отметил, что у команды хорошее настроение после победы. По его словам, качество игры для бело-голубых в этой встрече было не на первом месте.

- Настроение хорошее, впереди еще игра со "Спартаком", - отметил Шунин. - В первом тайме "Тосно" играл неплохо. С нашей стороны не так важно, как мы играли. Главное - выполнили задачу и набрали три очка.

- Что было в моменте с пропущенным голом?

- Помню был удар. Я начал перестраиваться, все, что я успел сделать, это раскрыться, чтобы мяч попал в меня. Он прилетел в плечо, отскочил прямо на центр вратарской. Я прыгал на добивание - мяч по кончикам пальцев пролетел. Жалко, что не спас.

- Из раздевалки доносились песни и крики, что там было?

- Такое каждый раз происходит. Просто хорошее настроение после победы. (Игорь НОВИКОВ)