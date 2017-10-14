Антон Шунин: "Динамо" могло забить "СКА-Хабаровску" еще больше"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин после победы над "СКА-Хабаровском" (2:0) в матче 13-го тура чемпионата России подчеркнул, что у команды многое получалось на поле. По словам голкипера, бело-голубые могли выиграть с более крупным счетом.

– У нас многое получалось, и это было видно, – сказал Шунин. – Мне приятно было сегодня находиться на поле. Мы правильно играли. Были хорошие моменты, могли забить еще больше. А в обороне сыграли очень концентрировано и надежно.

– Соперник дважды попал в перекладину. Это какое-то везение?

– Нет, не везение. Но попасть с тридцати-сорока метров и забить тоже тяжело. Да, игрок попал в перекладину в одном эпизоде, и если бы ему повезло – забил бы. Но так все равно тяжело попасть.

– Во втором моменте показалось, что вы далековато вышли из ворот.

– Нет. Я стоял хорошо, контролировал ситуацию и если бы мяч шел в ворота…. Но еще раз повторю, дистанция была дальняя и попасть в створ при таком раскладе уже тяжело.

– Что нового Дмитрий Хохлов привнес в команду? Что поменял?

– Не хочется раскрывать, что у нас поменялось. Но как минимум был эмоциональный всплеск. Каждый игрок надеется, что его заметит главный тренер. Сегодня наш стартовый состав немного поменялся по сравнению с последним матчем с "Локомотивом".

После игры главный тренер поблагодарил ребят за самоотдачу. Думаю, всем было видно, что команда играла самоотверженно и боевито. Ребята все силы оставили на поле. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Динамо" – "СКА-Хабаровск"