Антон Миранчук: "Роналду или Месси? Месси, конечно же. Даже сравнивать нельзя"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук назвал свой любимый клуб, а также любимого игрока. По его словам, Лионель Месси превосходит Криштиану Роналду.

– Однозначно "Барселону". Еще с детства так думаю, – цитирует "РИА Новости" Миранчука. – Еще когда маленьким играл в Славянске во дворе, мы с ребятами старались копировать в каких-то моментах тот футбол, в который играют в "Барсе", их знаменитую "тики-таку". Все это очень завораживало, гнало вперед. В том же "Реале" всегда был более звездный состав, но это другое. А в "Барселоне" был Роналдинью, которого мы считали кумиром.

– Кто сейчас вам более симпатичен по игре – Роналду или Месси?

– Месси, конечно же. Даже сравнивать нельзя.

– Почему?

– Потому что он может пройти все поле, обвести всех и забить гол. А Роналду просто голеадор. Поэтому мне и нравится "Барселона" – клуб, который способен закрутить игру, сделать ее непредсказуемой. Хотя назвать Месси своим любимым футболистом не могу. Мне больше нравится Неймар.

– Чем именно?

– Креативностью и умением диктовать свою игру. У Неймара довольно много ошибок, он, случается, теряет мячи, но партнеры, если вы обратили внимание, даже не кричат на него за это. Наоборот, бросаются сами эти мячи выгрызать, чтобы снова отдать их Неймару. То, как он играет и ведет себя на поле, – с такой хорошей футбольной наглостью и уверенностью в себе – очень привлекает. Сложно остаться равнодушным.