Антон Миранчук: "Нужно брать три очка и не думать, какой перед тобой соперник"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в преддверии матча 6-го тура чемпионата России с "Тосно" отметил, что у соперника собрались боевитые футболисты, информирует клубная пресс-служба. Хавбек подчеркнул, что железнодорожники уже не оглядываются на прошлый сезон.

– "Локо" выдал хороший старт. Но нельзя не отметить, что пока что в Черкизово приезжают команды, которым нельзя дать приставку "топ".

– Да нам важно брать три очка в каждой встрече и не думать, кто перед тобой. Смотрел игру "Тосно" с "Зенитом": крепкие ребята, надо сказать, боевитые.



– Ощущение, что остался осадочек после прошлого сезона, когда откровенно недобрали "свое".

– Я вообще об этом не думаю. Это все оставили в прошлом. Единственный матч, который вспоминаю, это гостевой матч с ЦСКА.

Трансляция матча "Локомотив" – "Тосно"