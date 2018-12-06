Андрей Воронин: "Часто футболистов просто провоцируют, чтобы вытянуть из них деньги"

Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин в интервью "СЭ" отметил, что не понимает шумихи вокруг дела нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Обоим Тверской суд Москвы продлил арест до 8 февраля по ходатайству следствия.

– Если бы похожая ситуация случилась в Германии, то обсуждалось ли бы это на центральных каналах?

– Это бы давно закончилось. В первый день написали бы в газетах, может быть, сказали бы в ТВ-новостях – на этом все.

– А какое бы грозило наказание?

– Бывали же такие случаи. Заплатили бы штраф за ущерб, в крайнем случае – дали бы условно, но не сидели бы точно.

– Могут ли, допустим, в Германии взять Кокорина и Мамаева с такой биографией? Или из-за удара по репутации не решились бы на такой шаг?

– Мне тяжело ответить на этот вопрос. Расскажу еще один случай: теми же днями, что попали Кокорин и Мамаев, Арда Туран на дискотеке сломал нос в нескольких местах какому-то известному турецкому певцу. Думаете, сел в тюрьму? Нет, он просто заплатил штраф! Все, точка. Футболисты – известные личности, часто бывает так, что их специально провоцируют, чтобы вытянуть из них денег. Был же такой случай, когда я играл в "Ливерпуле", что Джеррарда пытались обвинить в драке. Цель у таких людей простая – получить в нос и написать заявление, чтобы получить денег. (Андрей Сизякин)

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