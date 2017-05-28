Андрей Тихонов: "Все пытаются играть в футбол, кроме "Арсенала"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после второго стыкового матча против "Арсенала" (0:1) отметил, что даже в ФНЛ не играют так прямолинейно, как соперник. По его словам, красноярская команда была как минимум не хуже.

– Насколько "Енисей" хотел выйти в премьер-лигу?

– Мы играли честно, у нас задача не стояла. И по игре, я считаю, что мы были не хуже.

– Вы говорили, что собираетесь в Туле играть "от атаки", но при счете 0:0 ушли в оборону. Почему?

– Мы играли на выезде, и у вас появился большой нападающий Расич, поэтому мы поставили троих центральных защитников. Знали, что будет много длинных передач. У нас даже в ФНЛ так не играют, как Тула играет. Понимаете? В ФНЛ так никто не играет, как играет "Арсенал", с такими длинными передачами. Все пытаются играть в футбол, кроме вас.

– То есть вы хотели, чтобы "Арсенал" под вас подстраивался?

– Под нас не надо подстраиваться. Я просто не ожидал такой прямолинейной игры от "Арсенала". Вы сейчас со мной боритесь? Хотите доказать, что Тула лучше, чем мы играла?

– Так в чем Ваши претензии?

– У меня нет претензий. Ни к вам нет претензий, ни к судейству нет претензий. У меня претензии только к самому себе. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)