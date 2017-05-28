Андрей Тихонов: "Все пытаются играть в футбол, кроме "Арсенала"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после второго стыкового матча против "Арсенала" (0:1) отметил, что даже в ФНЛ не играют так прямолинейно, как соперник. По его словам, красноярская команда была как минимум не хуже.
– Насколько "Енисей" хотел выйти в премьер-лигу?
– Мы играли честно, у нас задача не стояла. И по игре, я считаю, что мы были не хуже.
– Вы говорили, что собираетесь в Туле играть "от атаки", но при счете 0:0 ушли в оборону. Почему?
– Мы играли на выезде, и у вас появился большой нападающий Расич, поэтому мы поставили троих центральных защитников. Знали, что будет много длинных передач. У нас даже в ФНЛ так не играют, как Тула играет. Понимаете? В ФНЛ так никто не играет, как играет "Арсенал", с такими длинными передачами. Все пытаются играть в футбол, кроме вас.
– То есть вы хотели, чтобы "Арсенал" под вас подстраивался?
– Под нас не надо подстраиваться. Я просто не ожидал такой прямолинейной игры от "Арсенала". Вы сейчас со мной боритесь? Хотите доказать, что Тула лучше, чем мы играла?
– Так в чем Ваши претензии?
– У меня нет претензий. Ни к вам нет претензий, ни к судейству нет претензий. У меня претензии только к самому себе. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)
Supostat
Bibigon- gan_don
23:02
NapoliFC
Енисей за 2 матча забил 1 гол о каком футболе речь?:) И в Туле 2 удара за игру, единственный опасный момент и тот рикошет от своего.
22:59
Bibigon2000
Кирьянов это несерьёзно.-------------------выгнавший родную бабушку хряк,безусловно лучше,как тренер и игрок,что с легкостью доказывает сравнение карьер футболистов ,а в последствии и тренеров, Кирьякова и тихонова...и ващще-хряки чемпионы!!
22:47
TooM
Тула играла плохо, но подбор игроков все решил, у туляков он выше.
22:46
Hummel
Да правильно он всё говорит. В Арсенале играющие ребята, а мяч летает над ними. Кирьяков это несерьёзно.
22:43