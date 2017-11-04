Андрей Синицын: "Убери Месси из "Барселоны" - результативность упадет. Как и Смолова у "Краснодара"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после матча 16-го тура чемпионата России против "Тосно" (3:1) отметил, что во втором тайме команда сыграла прагматично. Голкипер подчеркнул, что нападающий Федор Смолов является ярким лидером коллектива.

– Какие впечатления от победы?

– Все здорово. Взяли свои три очка, забили три гола.

– Во втором тайме соперник был поинтереснее впереди...

– У них была мотивация, им надо было нагнетать. А мы могли играть не так остро и ярко. Главное было не допустить ошибок и больше не пропустить, что нам и удалось. Сыграли прагматично.

– Впервые за долгое время сыграла связка Мамаев – Смолов. На тренировках они часто забивают?

– Если на тренировке противостоишь им – бывает непросто. Не знаю, будут ли они играть так же, как год-два назад. Сейчас у Павла повреждение, он будет обследоваться. Надеюсь, сыгранность будет выше. Что касается Смолова, любая команда зависит от высококлассного форварда, который решает моменты. Убери Месси из "Барселоны", Промеса из "Спартака", Смолова у нас – результативность упадет. В любой классной команде должен быть яркий лидер. У нас Смолов такой.

Трансляция матча "Тосно" – "Краснодар"