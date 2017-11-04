Андрей Синицын: "Убери Месси из "Барселоны" - результативность упадет. Как и Смолова у "Краснодара"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после матча 16-го тура чемпионата России против "Тосно" (3:1) отметил, что во втором тайме команда сыграла прагматично. Голкипер подчеркнул, что нападающий Федор Смолов является ярким лидером коллектива.
– Какие впечатления от победы?
– Все здорово. Взяли свои три очка, забили три гола.
– Во втором тайме соперник был поинтереснее впереди...
– У них была мотивация, им надо было нагнетать. А мы могли играть не так остро и ярко. Главное было не допустить ошибок и больше не пропустить, что нам и удалось. Сыграли прагматично.
– Впервые за долгое время сыграла связка Мамаев – Смолов. На тренировках они часто забивают?
– Если на тренировке противостоишь им – бывает непросто. Не знаю, будут ли они играть так же, как год-два назад. Сейчас у Павла повреждение, он будет обследоваться. Надеюсь, сыгранность будет выше. Что касается Смолова, любая команда зависит от высококлассного форварда, который решает моменты. Убери Месси из "Барселоны", Промеса из "Спартака", Смолова у нас – результативность упадет. В любой классной команде должен быть яркий лидер. У нас Смолов такой.
- Барселона (Футбол)
- Павел Мамаев
- Спартак (футбол)
- Лионель Месси
- Краснодар
- Федор Смолов
- Андрей Синицын
- Тосно
- Квинси Промес
Эугенио
Нууу сравнил...)
20:12