Андрей Костин: "Финансовое состояние московского "Динамо" не вызывает опасений"

Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин опроверг слухи о том, что московское "Динамо" не будет играть на новом стадионе. Он также добавил, что финансовое состояние столичной команды не вызывает опасений.

– Финансовое состояние "Динамо"? Оно нормальное, – цитирует "Р-Спорт" Костина. – Вроде даже играть стали получше. Но это не моя основная тема, я в футболе не разбираюсь. Но опасений состояние не вызывает.

Что касается слухов о том, что "Динамо" не будет играть на новом стадионе, то это все ерунда. Не слушайте это.