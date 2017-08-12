Андрей Канчельскис: "Думаю, в дерби победит ЦСКА - 2:1"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис перед матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" считает, что у главного тренера красно-белых есть недовольство в связи с трансферной кампанией клуба. По его словам, итальянец хочет укрепить состав перед участием в Лиге чемпионов.

– Чувствуете, что Каррера сильно раздражен по поводу промежуточных итогов трансферной кампании "Спартака"?

– Какое-то недовольство итальянца присутствует. Каррера, естественно, рассчитывает укрепиться перед Лигой чемпионов. Хотя для внутреннего чемпионата скамейка вполне себе длинная. В игре с Тулой он поменял чуть ли не полсостава. Значит, ему хватает игроков на две команды. Не думаю, что клуб как-то не идет ему навстречу. Переговоры с потенциальными новичками ведутся, мы об этом постоянно читаем. Просто не всегда все получается.

– Перед началом сезона вы сказали, что футбольный бог накажет "Спартак" за последнюю игру прошлого чемпионата с "Арсеналом" (0:3)…

– Я от своих слов не отказываюсь. Так себя вести было нельзя! Футбольного бога не обманешь, все вернется бумерангом. Чемпионство "Спартаку" за тот матч не светит.

– Последний вопрос. Ваш прогноз на дерби.

– ЦСКА победит – 2:1.