Андрей Федун: "Останется ли Фернанду в "Спартаке"? Никуда он не денется"

Генеральный директор ООО "Стадион "Спартак", член совета директоров красно-белых Андрей Федун в интервью "СЭ" рассказал, что клуб не планирует продавать полузащитника Фернанду.

– Фернанду весной выглядел не так, как в прошлом сезоне и в отдельных осенних матчах, в том числе Лиги чемпионов. Что с ним происходило? Бразилец останется в "Спартаке"?

– Никуда он не денется. У всех бывают подъемы и спады. Есть тысячи причин, от которых это зависит. Работа главного тренера как раз в том, чтобы поддерживать мотивацию, физподготовку и все остальное на том уровне, который его устраивает. Если игрок на какой-то момент не отвечает критериям, то присаживается на скамейку. Фернанду – квалифицированный, опытный футболист, один из тех, кто обеспечил нам золото в 2017-м. И я не думаю, что к нему есть большие претензии.

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