Андрей Ещенко: "Петкович сам осознает, где он ошибся и виноват"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко считает, что Марко Петкович полностью адаптировался в команде. По его словам, он не боится конкуренции с сербским футболистом, который выступает на правом фланге обороны.

– В этом сезоне у вас появился конкурент на правом фланге – Петкович. Вы с ним работаете на тренировках, ощущаете его уровень. Серьезный исполнитель?

– Не очень корректный вопрос. Отвечу так: конкуренция всегда должна быть. Для того, чтобы футболисты повышали свое мастерство. Мы с Марко хорошо общаемся. Он уже адаптирован. Не все слова может произнести, но понимает все.

– Он чувствует, что пресса и болельщики его "травят"?

– Думаю, Марко сам осознает, если где-то ошибся и виноват. Как и любой человек. (Филипп ПАПЕНКОВ)