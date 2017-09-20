Андрей Будогосский: "Возможно, во второй части чемпионата появятся камеры на линии ворот"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в эфире программы "Свисток" отметил, что на стадионах необходимо установить камеры на линиях ворот. По его словам, это поможет минимизировать судейские ошибки в спорных ситуациях.



- Камера должна стоять под правильным углом, чтобы точно понимать, где мяч, - заявил Будгосский. - Буквально сегодня я пытался созвониться с Прядкиным, но он, видимо, не в Москве. Нам надо обязательно с ним встретиться. Все эти дополнения необходимо внести в регламент, а это невозможно без решения исполкома РФС и согласования с общим собранием РФПЛ. Считаю, Прядкин - очень дальновидный, позитивный во всех отношениях. Он воспринимает необходимость инноваций, и, думаю, мы найдем консенсус. Не исключаю, что, может быть, уже во второй части чемпионата какие-то дополнения на этот счет будут введены.

Камера нам нужна, чтобы определить справедливость решения - покинул мяч поле или нет. Я не говорю, что это защитит нас от ошибок на сто процентов, поскольку, уверен, ни одна технология, ни одна техника не будет давать стопроцентного результата. Минимизировать количество ошибок - это да. Я как-то говорил, что поставить дополнительные камеры на линии ворот - это 20-копеечная цена вопроса по сравнению с дорогостоящей системой. Но надо что-то делать.