Андрей Будогосский: "Гола Фернандеса в матче ЦСКА - "Ростов" не было, мяч не пересек линию"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в эфире передачи "Свисток" на телеканале "Наш футбол" отметил, что в матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА - "Ростов" (2:0) главный арбитр Владимир Москалев принял верное решение не засчитывать гол Мариу Фернандеса. По его словам, мяч не пересек линию ворот в этом моменте.
- По этому моменту - мы видим, что мяч не пересек полностью линию ворот, - сказал Будогосский. - Какая-то часть проекции была на линии. Я хотел бы обратить внимание на рывок Москалева. Я думаю, что он видел момент.
По ассистенту (Игорю Демешко. - Прим. "СЭ"). Он должен был занимать более правильную позицию. Он не дошел до момента где-то один метр. Возможно открою, профессиональный секрет. Для ассистента заранее необходимо определить место, где он видит линию ворот.
igorx70
Будогосский на голубом глазу говорит что мяч не ушел за линию.В аду черти уже готовят для него большие сковородки.А не обманывай!
20:24
апостолполураспада
я болею за 2 команды - Уфа и ЦСКА. Ахмат забивает гол после ухода мяча за линию, в ворота Уфы назначают пенальти после игры рукой в мяч, который покинул поле...Зато чистый гол Фернандеса не засчитывают, и после этого кто-то умудряется говорить про ГВК. и еще - "По ассистенту. Он должен был занимать более правильную позицию." Ну так поставьте туда 5 ассистентов, если они такие слепые. И потом эти люди хотят, чтобы мы любили российский футбол
20:10