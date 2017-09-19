Андрей Будогосский: "Гола Фернандеса в матче ЦСКА - "Ростов" не было, мяч не пересек линию"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в эфире передачи "Свисток" на телеканале "Наш футбол" отметил, что в матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА - "Ростов" (2:0) главный арбитр Владимир Москалев принял верное решение не засчитывать гол Мариу Фернандеса. По его словам, мяч не пересек линию ворот в этом моменте.

- По этому моменту - мы видим, что мяч не пересек полностью линию ворот, - сказал Будогосский. - Какая-то часть проекции была на линии. Я хотел бы обратить внимание на рывок Москалева. Я думаю, что он видел момент.

По ассистенту (Игорю Демешко. - Прим. "СЭ"). Он должен был занимать более правильную позицию. Он не дошел до момента где-то один метр. Возможно открою, профессиональный секрет. Для ассистента заранее необходимо определить место, где он видит линию ворот.

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