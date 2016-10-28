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Андрей Аршавин: "Не думаю, что Слуцкий должен уйти из ЦСКА"

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Форвард "Кайрата", бывший капитан сборной России Андрей Аршавин выразил мнение, что Леонид Слуцкий не должен покидать ЦСКА. Фанаты армейцев во время матча против "Локомотива" (0:1) вывесили баннер с оскорблениями в адрес специалиста.

- Болельщики могут выражать свои мысли, но это не повод, чтобы тренер уходил, - цитирует ТАСС Аршавина. - Слуцкий многое сделал для ЦСКА, да и сейчас команда находится в верху турнирной таблицы. Объективные причины, связанные с составом, мешают Слуцкому проявить себя, потому что у него недобор футболистов. Не думаю, что он наработал на то, чтобы уйти, он показывает хороший результат.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3743337

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Коновалов

Дети, не жрите чипсы)))))

20:30

PitersS

Шава, не разменивайся на пустой базар. Они там все друг друга стоят.

20:16

Ivenhoe

Не зря, Андрейка, я за тебя заступался, когда на тебя выливали ведрами помои. Спс за трезвость и поддержку!

20:09

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