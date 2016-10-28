Андрей Аршавин: "Не думаю, что Слуцкий должен уйти из ЦСКА"

Форвард "Кайрата", бывший капитан сборной России Андрей Аршавин выразил мнение, что Леонид Слуцкий не должен покидать ЦСКА. Фанаты армейцев во время матча против "Локомотива" (0:1) вывесили баннер с оскорблениями в адрес специалиста.

- Болельщики могут выражать свои мысли, но это не повод, чтобы тренер уходил, - цитирует ТАСС Аршавина. - Слуцкий многое сделал для ЦСКА, да и сейчас команда находится в верху турнирной таблицы. Объективные причины, связанные с составом, мешают Слуцкому проявить себя, потому что у него недобор футболистов. Не думаю, что он наработал на то, чтобы уйти, он показывает хороший результат.