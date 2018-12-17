Андрей Аршавин: "Мне симпатичен Каррера. Ситуация с увольнением – семейная история "Спартака"

Бывший игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин в интервью программе Ильи Казакова Foot'больные люди выразил симпатию к работе бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Каррере​.

22 октября 2018 года руководство красно-белых объявило об отставке 54-летнего итальянского специалиста.

– Мне симпатичен Каррера, судя по тому, как он руководил "Спартаком" и какие решения принимал по ходу игр московской команды, – сказал Аршавин в программе Ильи Казакова Foot'больные люди. – Итальянец не боялся ставить молодых футболистов в состав и оставлять в запасе нападающих Луиза Адриану и Зе Луиша. Ситуация с увольнением – это семейная история клуба. Сейчас уже нет смысла докапываться до правды. Скандал плохо сказывается на результатах команды и уровня чемпионата России вообще.