Андрес Понсе: "Российский чемпионат похож на итальянский"

Нападающий "Анжи" Андрес Понсе заявил, что чемпионат России похож на итальянскую серию А. 21-летний венесуэлец был игроком "Сампдории" с 2015 по 2018 год.

- Что касается российского чемпионата, то он во многом похож на итальянский, - сказал Понсе в интервью клубной пресс-службе. - Здесь тоже очень много борьбы, много контактов, все команды отлично готовы физически. В то же время, в Италии футбол больше заточен под тактику, в России же – больше места для импровизации. В целом лига мне показалась очень сильной.

Понсе присоединился к "Анжи" летом 2018 года. Он принял участие в 5 матчах РПЛ в составе махачкалинского клуба и забил один гол.

"Анжи" после восьми туров занимает 14-е место в РПЛ, имея в активе 6 очков.

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