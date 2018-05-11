Андреас Гранквист: "В России сложнее всего играть против Дзюбы"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист встретился с болельщиками и ответил на их вопросы. Ранее стало известно, что капитан кубанцев покидает клуб по окончании сезона.

- Я буду очень тепло вспомниать "Краснодар", это были незабываемые 5 лет, - заявил Гранквист. - Когда я пришел в клуб, мы были средней командой, потом она стала топовой. Сначала на наши матчи приходило очень мало болельщиков, сейчас ходит и более 30 тысяч. Я это очень ценю.

- Кому бы отдали капитанскую повязку?

- Это трудный вопрос. Это будет решать главный тренер. Надо посмотреть, кто летом придет, кто останется в клубе. А так... может, Смолов, может, Мартынович.

- Против кого сложнее всего было играть?

- В России много хороших футболистов, но сложнее всего играть против Дзюбы.

- С кем из тренеров, которых вы застали, было комфортнее всего работать?

- Я застал трех тренеров, но не могу выбрать того, с кем более комфортно мне было бы работать. Сейчас клуб в хороших руках, и у него хорошее будущее. (Екатерина ПОТАПОВА)