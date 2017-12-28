Анатолий Тимощук: "В "Зените" нет ни одного игрока, который может сказать: "Мне не дали шанса"

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук признал, что команде будет непросто выйти из текущей турнирной ситуации. Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице премьер-лиги, отставая от идущего первым "Локомотива" на 8 очков.
– По ходу сезона многие думали, что Юрий Лодыгин уже не сможет вернуть себе место в воротах. А он вышел и все доказал тренеру.
– Думаю, в нынешнем "Зените" нет ни одного игрока, который может сказать: "Мне не дали шанса". Другое дело, воспользовался ли он им, - сказал в эфире "Радио Зенит" Тимощук. - Я, кстати, в "Баварии" по 6-7 матчей мог ждать своего часа. Но при этом понимал: когда выпадет шанс, его нельзя упустить. То есть ответственность была гораздо выше. Что касается Лодыгина, то раз тренер ставил его уже после того как выздоровел Андрей Лунев, значит, Юра выручал.
– Краневиттер способен стать в опорной зоне новым Тимощуком?
– У нас разный стиль игры. Но в современном футболе все как раз хотят видеть опорного полузащитника, который старается больше созидать, действовать ярче. Лично для меня было важно сыграть на пользу команде: отобрать, разрушить, включиться в атаку. К слову, при всей своей "опорности", я и забил немало. Надеюсь, Матиас вырастет в высококлассного игрока. Будет лучше, чем я, и принесет много пользы "Зениту".
– Одни говорят: аргентинцы устроили в "Зените" землячество. Другие: Манчини столкнулся с творческим кризисом. Что на самом деле происходит внутри команды?
– Так всегда было и будет: пока есть результат, все на все закрывают глаза и все довольны. Как только происходит сбой, начинаются околофутбольные разговоры. В команде много молодых игроков, поэтому выходить из нынешней турнирной ситуации непросто. Но я уверен, хороший микроклимат и сборы дадут толчок в плане результата. Если начать его добиваться, то от матча к матчу команда будет становиться сильнее. А группы довольных и недовольных существуют всегда. Задача же тренерского штаба в том и состоит, чтобы привести все это к общему знаменателю. Какому именно? Игра, результат, удовольствие болельщиков. Это не так легко, как кажется. Но штаб работает, старается что-то поменять.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2017-12-28-anatoliy-timoshchuk-posle-zimnikh-sborov-zenit-budet-gotov-k-ryvku.htm
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Анатолий Тимощук
- Роберто Манчини
- Юрий Лодыгин
- Матиас Краневиттер
- Андрей Лунев
ole72
Деревяшка выходил пару раз на замену,но так и не понял что это ,,шанс,,
17:32
ЗЮК~
Доктор Хряк,я мытый в отличие от твоего мозга.
17:27
ДА!!
руки прочь от Тимощука!!!
16:54