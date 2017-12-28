16:14 | Футбол — РФПЛ

Анатолий Тимощук: "В "Зените" нет ни одного игрока, который может сказать: "Мне не дали шанса"

3

Тренер "Зенита"  Анатолий Тимощук признал, что команде будет непросто выйти из текущей турнирной ситуации. Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице премьер-лиги, отставая от идущего первым "Локомотива" на 8 очков.

 
Антон ЗАБОЛОТНЫЙ.Таблица переходов РФПЛ

– По ходу сезона многие думали, что Юрий Лодыгин уже не сможет вернуть себе место в воротах. А он вышел и все доказал тренеру.

– Думаю, в нынешнем "Зените" нет ни одного игрока, который может сказать: "Мне не дали шанса". Другое дело, воспользовался ли он им, - сказал в эфире "Радио Зенит" Тимощук. - Я, кстати, в "Баварии" по 6-7 матчей мог ждать своего часа. Но при этом понимал: когда выпадет шанс, его нельзя упустить. То есть ответственность была гораздо выше. Что касается Лодыгина, то раз тренер ставил его уже после того как выздоровел Андрей Лунев, значит, Юра выручал.

Краневиттер способен стать в опорной зоне новым Тимощуком?

– У нас разный стиль игры. Но в современном футболе все как раз хотят видеть опорного полузащитника, который старается больше созидать, действовать ярче. Лично для меня было важно сыграть на пользу команде: отобрать, разрушить, включиться в атаку. К слову, при всей своей "опорности", я и забил немало. Надеюсь, Матиас вырастет в высококлассного игрока. Будет лучше, чем я, и принесет много пользы "Зениту".

– Одни говорят: аргентинцы устроили в "Зените" землячество. Другие: Манчини столкнулся с творческим кризисом. Что на самом деле происходит внутри команды?

– Так всегда было и будет: пока есть результат, все на все закрывают глаза и все довольны. Как только происходит сбой, начинаются околофутбольные разговоры. В команде много молодых игроков, поэтому выходить из нынешней турнирной ситуации непросто. Но я уверен, хороший микроклимат и сборы дадут толчок в плане результата. Если начать его добиваться, то от матча к матчу команда будет становиться сильнее. А группы довольных и недовольных существуют всегда. Задача же тренерского штаба в том и состоит, чтобы привести все это к общему знаменателю. Какому именно? Игра, результат, удовольствие болельщиков. Это не так легко, как кажется. Но штаб работает, старается что-то поменять.

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2017/18?
голосовать

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2017-12-28-anatoliy-timoshchuk-posle-zimnikh-sborov-zenit-budet-gotov-k-ryvku.htm

3
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

ole72

Деревяшка выходил пару раз на замену,но так и не понял что это ,,шанс,,

17:32

ЗЮК~

Доктор Хряк,я мытый в отличие от твоего мозга.

17:27

ДА!!

руки прочь от Тимощука!!!

16:54