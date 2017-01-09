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Анатолий Мещеряков: "Самедов принимал решение, когда делал резкие заявления. Наверное, он кого-то слушал"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подчеркнул, что клуб хочет выручить от продажи полузащитника Александра Самедова пять миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбек может вернуться в "Спартак".

 
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– В ситуации с Самедовым ничего не изменилось, – сказал Мещеряков.

– "Локо" готов отпустить его только за 5 миллионов евро?

– Такая сумма прописана у него контракте.

– Правда, что "Спартак" предлагает три миллиона? Готовы пойти на уступки?

– Постойте. В контракте прописана сумма – 5 миллионов. Сейчас мы держим ее в голове.

– Но ведь Самедов может никуда не уйти, и клуб будет ему платить немаленькую зарплату. А так вы заработаете, пусть и не пять миллионов евро.

– Игрок принимал решение, когда делал резкие заявления. Так? Наверное, он кого-то слушал. Пусть теперь советуется с тем, кого слушал. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Мещерякова

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