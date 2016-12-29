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СМИ: Самедов отправится со "Спартаком" на второй сбор в Марбелье

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Нападающий "Локомотива" Александр Самедов в январе перейдет в "Спартак", сообщает Life. Красно-белые забронировали для форварда место на втором сборе команды, который пройдет с 4 по 17 февраля в Марбелье. В январе Самедов, скорее всего, останется в Москве, где будет тренироваться с дублирующим составом железнодорожников.

Сейчас между клубами идут переговоры по трансферной стоимости игрока. "Спартак" настаивает на сумме в 3 миллиона евро, "Локомтив" хочет получить 5 миллионов. Ранее президент железнодорожников Илья Геркус сообщал, что клуб пока не получил официального предложения, но снижать трансферную сумму не собирается.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/953033/pomoshch_mutko_futbolistu_samiedovu_nie_potriebuietsia

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