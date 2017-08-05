Анатолий Мещеряков: "Локомотив" ничего не получил от переименования стадиона"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после победы над "СКА-Хабаровск" (1:0) в матче 4-го тура чемпионата России сказал корреспонденту "СЭ" Ярославу СУСОВУ, что команде нужно работать над реализацией. Он также добавил, что клуб ничего не получил от переименования стадиона в "РЖД Арену".

– Во-первых, поздравляю всех железнодорожников с победой и профессиональным праздником, – начал Мещеряков. – Если говорить об игре, то нужно работать над реализацией. Было много моментов, но забили лишь однажды. Надеюсь, мы просто копим голы, а забьем свое в следующих матчах (улыбается).

– Четыре победы в четырех матчах – заявка на чемпионство?

– Начало сезона. И этим все сказано. Надо готовиться к каждой игре. Заглядывать вперед я бы не стал.

– Впереди еврокубки. Какие цели и ожидания на Лигу Европы?

– Как всегда – выигрывать в каждой игре. А если будем выступать достойно – результат придет.

– Какие цели на сезон в чемпионате кроме победы в каждом матче?

– В чемпионате – попадание в еврокубки. В Лиге Европы – выход из группы и прохождение как можно дальше.

– После травмы Ари линия нападения ослабла, да и игроков маловато на скамейке.

– У нас все нормально с обоймой игроков. Да и трансферное окно еще открыто. Будет время – будет пища.

– То есть, трансферам быть?

– До закрытия окна достаточно времени. Больше ничего говорить не буду.

– Работой Семина довольны?

– У меня есть мнение на этот счет, но говорить его не хочу. Смысла нет.

– Переименовали стадион в "РЖД Арену".

– Это все в рамках действующих рекламных контрактов. Клуб предоставляет партнерам максимальный инструментарий для их рекламных акций.

– То есть, "Локо" ничего от этого не получил?

– Нет.

– Сборная России сыграет товарищеский матч с "Динамо". Вам не предлагали?

– Лично мне – нет. Руководству? Не знаю.

Трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск" // "Локомотив" объявил о переименовании домашнего стадиона