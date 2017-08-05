12:25 5 августа | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" объявил о переименовании домашнего стадиона

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Президент "Локомотива" Илья Геркус объявил о переименовании клубного стадиона. Отныне арена "Локомотив" будет носить название "РЖД Арена". При этом малая спортивная арена получила название "Сапсан Арена".

– Близится День железнодорожника, праздник, который традиционно отмечается на нашем стадионе в первые выходные августа, – цитирует клубная пресс-служба Геркуса. – В эти дни мы чествуем работников железнодорожной отрасли, наших преданных болельщиков, и стараемся порадовать их хорошей игрой. Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название – "РЖД Арена". Малая спортивная арена получила название "Сапсан Арена".

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/15968

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КОММЕНТАРИИ (10)
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bvb1987

девочки-арена)

16:30 5 августа

Кузьмич-Кузьмич

А почему до кучи и команду не переименовать?

14:28 5 августа

Смерть сусликам

Вагонетка стэдиум

13:35 5 августа

old grumbler

Конечно переименовать стадион дешевле чем своим работникам премию выписать к празднику...

13:23 5 августа

King's Bounty IX

Казанка стэдиум

13:19 5 августа

Andrey6201

Дебилизм процветает

13:07 5 августа

Serenky25

Если честно то не смешно

12:55 5 августа

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Дрезина Стэдиум было бы лучше.

12:54 5 августа

Зенька

А почему не "Шпалыч" например?

12:53 5 августа

Serenky25

Смородская де люкс

12:45 5 августа