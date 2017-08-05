"Локомотив" объявил о переименовании домашнего стадиона

Президент "Локомотива" Илья Геркус объявил о переименовании клубного стадиона. Отныне арена "Локомотив" будет носить название "РЖД Арена". При этом малая спортивная арена получила название "Сапсан Арена".

– Близится День железнодорожника, праздник, который традиционно отмечается на нашем стадионе в первые выходные августа, – цитирует клубная пресс-служба Геркуса. – В эти дни мы чествуем работников железнодорожной отрасли, наших преданных болельщиков, и стараемся порадовать их хорошей игрой. Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название – "РЖД Арена". Малая спортивная арена получила название "Сапсан Арена".