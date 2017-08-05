"Локомотив" объявил о переименовании домашнего стадиона

Президент "Локомотива" Илья Геркус объявил о переименовании клубного стадиона. Отныне арена "Локомотив" будет носить название "РЖД Арена". При этом малая спортивная арена получила название "Сапсан Арена".
– Близится День железнодорожника, праздник, который традиционно отмечается на нашем стадионе в первые выходные августа, – цитирует клубная пресс-служба Геркуса. – В эти дни мы чествуем работников железнодорожной отрасли, наших преданных болельщиков, и стараемся порадовать их хорошей игрой. Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название – "РЖД Арена". Малая спортивная арена получила название "Сапсан Арена".
bvb1987
девочки-арена)
16:30 5 августа
Кузьмич-Кузьмич
А почему до кучи и команду не переименовать?
14:28 5 августа
Смерть сусликам
Вагонетка стэдиум
13:35 5 августа
old grumbler
Конечно переименовать стадион дешевле чем своим работникам премию выписать к празднику...
13:23 5 августа
King's Bounty IX
Казанка стэдиум
13:19 5 августа
Andrey6201
Дебилизм процветает
13:07 5 августа
Serenky25
Если честно то не смешно
12:55 5 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Дрезина Стэдиум было бы лучше.
12:54 5 августа
Зенька
А почему не "Шпалыч" например?
12:53 5 августа
Serenky25
Смородская де люкс
12:45 5 августа