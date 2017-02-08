Анатолий Мещеряков: "Агенты Миранчука заинтересованы только в собственном кармане"

Председатель совета директоров "Локомотива", вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков уверен, что агенты полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука заинтересованы только в собственном кармане. Ранее представитель полузащитника Вадим Шпинев заверил, что игрок покинет клуб.

По информации "СЭ", железнодорожники имеют предложения от трех клубов, но представители игрока договорились с "Рубином" по дополнительным опциям - выплате подъемных и их цифре.

- По Миранчуку как решится, так решится, - приводит ТАСС слова Мещерякова. - Но его агенты заинтересованы только в собственном кармане.