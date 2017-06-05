Анатолий Бышовец: "Думаю, что решение не продлевать контракт с Данни связано с приходом Манчини"

Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец считает, что решение не продлевать соглашение с полузащитником Данни связано с приходом нового главного тренера Роберто Манчини. Он также добавил, что хавбек Кристиан Нобоа, контракт с которым питерцы подписали в воскресенье, не сильнее португальца по игровым качествам.

– Как отнеслись к новости об уходе Данни из "Зенита"? – вопрос Бышовцу.

– Думаю, что такое решение было принято в связи с приходом нового главного тренера, – подчеркнул Бышовец. – У этого футболиста был славный путь, и я считаю, что его покупка была одним лучших приобретений "Зенита". Но травмы, которые преследовали футболиста, не могли не сказаться на качестве его игры. Рецидивы сдерживали его и в этом году. Все вместе и повлияло на такое решение клуба. Сегодня я прочитал в интернете, что "Зенит" купил Нобоа. Клуб рассчитывает на то, что он, как и Данни, повысит уровень креативности. Сезон, который Нобоа провел в "Ростове", его влияние на результат и качество игры, удовлетворяет запросы "Зенита" на эту позицию.

– По игровым качествам Нобоа сейчас сильнее Данни?

– Я не думаю, что сильнее. В структуре командных действий "Ростова" Нобоа смотрелся хорошо. Он отлично вписывался в эту систему, но неизвестно, будет ли он отвечать требованиям Манчини. И будет ли у него такая мобильность, которой он удивлял в "Ростове". Думаю, этот вопрос открыт. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)