Ананидзе заявил, что Самедов переходит в "Крылья Советов"

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе, который проведет вторую часть текущего сезона в "Крыльях Советов" на правах аренды, рассказал о будущем Александра Самедова.

- В "Крылья" переходит Саша Самедов, это приятно. Рад, что он хочет играть дальше и не закончил карьеру, - приводит пресс-служба клуба слова Ананидзе.

Напомним, "Спартак" объявил об уходе Самедова 5 января. Трудовой договор с 34-летним хавбеком был расторгнут по соглашению сторон.

Самедов выступал за "Спартак" с 2017 по 2018 год. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок-2017.

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