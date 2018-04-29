"Амкар" - "Спартак". Цена победы для Ещенко - окровавленная нога (18+)

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко выложил фотографии своей окровавленной ноги после матча 28-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:0). Игроку, по всей видимости, соперник попал бутсами по голени.

"Вот так добиваемся результата! Всех с победой! И спасибо фанатам за подддержку", - написал Ещенко в Инстаграме.

Расписание чемпионата России по футболу