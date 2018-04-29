17:40 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" - "Спартак". Цена победы для Ещенко - окровавленная нога (18+)

Сегодня. Пермь. "Амкар" - "Спартак" - 0:2. Андрей ЕЩЕНКО. Фото ФК "Спартак", spartak.com
Сегодня. Пермь. "Амкар" - "Спартак" - 0:2. Андрей ЕЩЕНКО. Фото ФК "Спартак", spartak.com
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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко выложил фотографии своей окровавленной ноги после матча 28-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:0). Игроку, по всей видимости, соперник попал бутсами по голени.

"Вот так добиваемся результата! Всех с победой! И спасибо фанатам за подддержку", - написал Ещенко в Инстаграме.

Амкар - Спартак М

Расписание чемпионата России по футболу 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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nik27772

МОЛОДЦЫ ! С ПОБЕДОЙ !

18:42

delacrua

выше на 5 сантиметров и можно завершать карьеру, ибо кресты в его возрасте восстанавливать и в прежнюю форму обернуться - смысла нет. так что хоть и с юмором, но все же. здоровья, Андрей.

18:41

Headliner85

Jean4, не население, а СЭ в погоне за показы и жаренноым

18:37

Headliner85

Jean4, не население,а СЭ в погоне за жаренным

18:36

_Я_против_Астротерфа_

тема сисек не раскрыта

18:28

Jean4

А где 18+ то? Или население страны до такой степени деградировало, что царапины могут кого-то в обморок отправить?

18:27

lsergey733

И тем не менее нарушений, как обычно, больше у Спартака. Где разбор Боброва про не замеченные нарушения и не показанные карточки игрокам Амкара? Или Ещенко сам себе ногу расцарапал??? А, Бобров, заместитель шефа отдела футбола, не знающий правила футбола...

18:26

maks55555

Что тут такого страшного?

18:25

Headliner85

Кровища так и хлещет! Шок! Детям смотреть не рекомендуется!!!

18:25

drJekil

(18+) - это юмор такой?

18:22

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