"Амкар" - "Спартак". Цена победы для Ещенко - окровавленная нога (18+)

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко выложил фотографии своей окровавленной ноги после матча 28-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:0). Игроку, по всей видимости, соперник попал бутсами по голени.
"Вот так добиваемся результата! Всех с победой! И спасибо фанатам за подддержку", - написал Ещенко в Инстаграме.
nik27772
МОЛОДЦЫ ! С ПОБЕДОЙ !
18:42
delacrua
выше на 5 сантиметров и можно завершать карьеру, ибо кресты в его возрасте восстанавливать и в прежнюю форму обернуться - смысла нет. так что хоть и с юмором, но все же. здоровья, Андрей.
18:41
Headliner85
Jean4, не население, а СЭ в погоне за показы и жаренноым
18:37
Headliner85
Jean4, не население,а СЭ в погоне за жаренным
18:36
_Я_против_Астротерфа_
тема сисек не раскрыта
18:28
Jean4
А где 18+ то? Или население страны до такой степени деградировало, что царапины могут кого-то в обморок отправить?
18:27
lsergey733
И тем не менее нарушений, как обычно, больше у Спартака. Где разбор Боброва про не замеченные нарушения и не показанные карточки игрокам Амкара? Или Ещенко сам себе ногу расцарапал??? А, Бобров, заместитель шефа отдела футбола, не знающий правила футбола...
18:26
maks55555
Что тут такого страшного?
18:25
Headliner85
Кровища так и хлещет! Шок! Детям смотреть не рекомендуется!!!
18:25
drJekil
(18+) - это юмор такой?
18:22