"Амкар" пошутил про шоколадки

Пресс-служба "Амкара" в Инстаграме пошутила про шоколадки, выложив небольшой видео-ролик с тренировки. На нем защитник Брайан Идову бежит с распростертыми руками, а затем падает на колени перед Саидом Эззатоллахи.

Подпись к видео такая: "Шоколадок у нас нет, но есть кое-что другое. Смахни вверх. Туда его двигай. Все правильно". К ролику прикреплена ссылка, которая ведет к другому, более подробному видео с тренировки команды на сборе в Турции.

Напомним, что недавно в Твиттере "Спартака" также появилась шутка про чернокожих игроков команды, автором которой стал защитник красно-белых Георгий Джикия. Шутка вызвала большое количество критики со стороны западных СМИ. В итоге РФС вынес Джикии замечание, а директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг оштрафован на 20 тысяч рублей.