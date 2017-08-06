"Амкар": "Хотели купить Неймара, но нам бы пришлось копить на него 18 лет"

"Амкар" в своем Инстаграме опубликовал коллаж нападающего Неймара, который изображен в форме пермского клуба. 25-летний бразилец на днях перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.
– Мало, кто знает, но мы тоже рассматривали возможность усиления атакующей линии за счет Неймара, – говорится в сообщении "Амкара". – Однако, сопоставив наш годовой бюджет и трансферную стоимость бразильца, мы поняли: нам бы пришлось копить на него 18 лет. Трансфер сорвался.
Напомним, после 4-х матчей в чемпионате России "Амкар" занимает 15-е место в турнирной таблице. На данный момент пермская команда не забила в сезоне-2017/18 ни одного гола.
andreiwantsev
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02:12
vihaan ensimmäinen pä&
Ноль голов, ноль очков после четырех матчей? Что делать? Правильно! Пошутить про Неймара!
01:02
Yarosha
Возможно, для "Амкара" это было бы самым лучшим результатом за все их годы, всего их существования.
19:49 6 августа
Thergothon
Петросяны...
18:16 6 августа
ЮКИ
подайте заявку и ждите ответа,ждите ответа,ждите ответа....надежда умирает последней...вместе с неймаром...
17:58 6 августа
Roby_van
Необязательно копить, оформили бы ипотеку
17:09 6 августа
Donpihot
ноль голов за 4 матча вы долбодятлы лучше не шутки шутите а думайте как помочь команде
16:00 6 августа
IgKas
Амкару сейчас надо не шуточки шутить, тем более не оригинальные. А думать как решить возникшие проблемы
15:05 6 августа
Fuentas
Судя по игре Амкара в атаке в этом сезоне, тут бы и Неймар был бессилен.
14:34 6 августа
Вед. спец.
Неймар же с детства за Амкар. Следовало сделать таки предложение.
14:25 6 августа
Митяй Антибомж
Юмор за 100.
14:23 6 августа
Пиитерец
Вы копите, копите: лет через 10 могут распродажу на неймаров устроить, со скидкой до 70%. А лет через 50 вообще свободным агентом сможете взять.
14:07 6 августа
Millwall82
Пародия на французский пердивный клуб, забыл название. Эх пермяки, пермяки никакой оригинальности. Правда в отличии от французов фотошоп хоть на уровне.
13:59 6 августа
Вгыгел
маленькие радости амкара
13:57 6 августа