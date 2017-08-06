"Амкар": "Хотели купить Неймара, но нам бы пришлось копить на него 18 лет"

"Амкар" в своем Инстаграме опубликовал коллаж нападающего Неймара, который изображен в форме пермского клуба. 25-летний бразилец на днях перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

– Мало, кто знает, но мы тоже рассматривали возможность усиления атакующей линии за счет Неймара, – говорится в сообщении "Амкара". – Однако, сопоставив наш годовой бюджет и трансферную стоимость бразильца, мы поняли: нам бы пришлось копить на него 18 лет. Трансфер сорвался.

Напомним, после 4-х матчей в чемпионате России "Амкар" занимает 15-е место в турнирной таблице. На данный момент пермская команда не забила в сезоне-2017/18 ни одного гола.