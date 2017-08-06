13:45 6 августа | Футбол — РФПЛ

"Амкар": "Хотели купить Неймара, но нам бы пришлось копить на него 18 лет"

Неймар в форме "Амкара". Фото Инстаграм ФК "Амкар"
Неймар в форме "Амкара". Фото Инстаграм ФК "Амкар"
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"Амкар" в своем Инстаграме опубликовал коллаж нападающего Неймара, который изображен в форме пермского клуба. 25-летний бразилец на днях перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

– Мало, кто знает, но мы тоже рассматривали возможность усиления атакующей линии за счет Неймара, – говорится в сообщении "Амкара". – Однако, сопоставив наш годовой бюджет и трансферную стоимость бразильца, мы поняли: нам бы пришлось копить на него 18 лет. Трансфер сорвался.

Напомним, после 4-х матчей в чемпионате России "Амкар" занимает 15-е место в турнирной таблице. На данный момент пермская команда не забила в сезоне-2017/18 ни одного гола.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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andreiwantsev

Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden

02:12

vihaan ensimmäinen pä&

Ноль голов, ноль очков после четырех матчей? Что делать? Правильно! Пошутить про Неймара!

01:02

Yarosha

Возможно, для "Амкара" это было бы самым лучшим результатом за все их годы, всего их существования.

19:49 6 августа

Thergothon

Петросяны...

18:16 6 августа

ЮКИ

подайте заявку и ждите ответа,ждите ответа,ждите ответа....надежда умирает последней...вместе с неймаром...

17:58 6 августа

Roby_van

Необязательно копить, оформили бы ипотеку

17:09 6 августа

Donpihot

ноль голов за 4 матча вы долбодятлы лучше не шутки шутите а думайте как помочь команде

16:00 6 августа

IgKas

Амкару сейчас надо не шуточки шутить, тем более не оригинальные. А думать как решить возникшие проблемы

15:05 6 августа

Fuentas

Судя по игре Амкара в атаке в этом сезоне, тут бы и Неймар был бессилен.

14:34 6 августа

Вед. спец.

Неймар же с детства за Амкар. Следовало сделать таки предложение.

14:25 6 августа

Митяй Антибомж

Юмор за 100.

14:23 6 августа

Пиитерец

Вы копите, копите: лет через 10 могут распродажу на неймаров устроить, со скидкой до 70%. А лет через 50 вообще свободным агентом сможете взять.

14:07 6 августа

Millwall82

Пародия на французский пердивный клуб, забыл название. Эх пермяки, пермяки никакой оригинальности. Правда в отличии от французов фотошоп хоть на уровне.

13:59 6 августа

Вгыгел

маленькие радости амкара

13:57 6 августа