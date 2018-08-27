Аленичев призвал не задавать ему вопросы о судействе после жесткой критики Тихонова

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (1:0) в пятом туре российской премьер-лиги. С 34-й минуты самарцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Олега Ланина. Разбор данного момента здесь.

- Не задавайте никаких вопросов по судейству, его оценкой будут заниматься компетентные органы. Приятно, что за нас болел практически весь Красноярск, следил за нашей игрой в прямом эфире, было около двух тысяч болельщиков на острове Татышев, тем более в такое позднее время, - цитирует слова Аленичева пресс-служба "Енисея". Огромная благодарность от команды за это! Коротко по игре.

Первый тайм играли равными составами, может быть, с небольшим нашим преимуществом. В начале первого тайма уже могли забить, в итоге – сумели это сделать. Затем, произошло удаление. Во втором тайме произошло то, чего я больше всего опасался – команда соперников вдесятером завладела преимуществом достаточно ощутимо. Я ожидал такого развития событий.

Мы смогли отстоять, если можно так сказать, не играя в футбол, в который хотели. На жилах, за счет позиций, самоотдачи. Вырвали три очка. Еще раз хочу поздравить всех футболистов и тех, кто причастен к нашей команде! Результат, конечно, с одной стороны, удовлетворяет. С другой, есть некая обеспокоенность. Многое, что случилось во втором тайме мне не понятно.

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