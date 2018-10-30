Алексей Зинин: "Агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер"

Глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений, автор книги "Разоблачение игры. О стратегиях. Скаутинге. Трансферах и аналитике", работавший в разное время на руководящих постах в "Локомотиве", "Спартаке", "Краснодаре" Алексей Зинин сообщил, что один из клубов английской премьер-лиги заинтересован в трансфере форварда ЦСКА Федора Чалова. Он также добавил, что этот же середняк АПЛ был готов заплатить 8 миллионов евро за экс-нападающего "Краснодара" Федора Смолова. Ранее в числе заинтересованных в футболисте "Локомотива" назывались "Уотфорд" и "Вест Хэм".

– Агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер за 5 млн. евро. Пришлось разочаровать: у нас лимит. Чтобы ЦСКА вступил в переговоры, полагаю, сумма должна быть раза в три больше. Это к вопросу о том, почему наши редко уезжают, – написал Зинин в своем Твиттере. – Этот же клуб предлагал когда-то 8 миллионов за Смолова. Видимо, любит менеджмент этого середняка АПЛ русских бомбардиров Федоров.

В текущем сезоне Чалов провел 16 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 2 передачи. Он также является лучшим бомбардиром российской премьер-лиги.

Агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер за 5 млн. евро. Пришлось разочаровать: У нас лимит. Чтобы ЦСКА вступил в переговоры, полагаю, сумма должна быть раза в три больше. Это к вопросу о том, почему наши редко уезжают – Алексей Зинин (@alexzinin1) 30 октября 2018 г.

Все о чемпионате России – здесь.