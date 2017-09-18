Алексей Спиридонов: "Уверен, Кафельников не меня имел в виду насчет "убогих"

Болельщик "Спартака", известный волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал слова своего друга, олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова о том, что только "убогие" требуют отставки главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

– У каждого человека есть право на свое мнение. Уверен, Женя не меня имел в виду насчет "убогих". Думаю, наша дружба от этого не пострадает, – цитирует Спиридонова "Реальное временя".

Напомним, что Спиридонов после ничьей в матче 10-го тура с "Тосно" (2:2) отметил, что с Каррерой пора расставаться.