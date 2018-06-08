Алексей Попов: "Если "Амкар" исчезнет, это станет трагедией для края"

Бывший капитан "Амкара" Алексей Попов прокомментировал информацию о возможном закрытии клуба. Также он рассказал, на какой стадии находится процесс возрождения команды "Звезда".

– Как сейчас обстоят дела со "Звездой"?

– Работаем в оперативном порядке, все нормально.

– А более конкретно?

– Сейчас оформляются юридические документы. После того, как это сделаем, можно будет заявляться во второй дивизион.

– Что скажете по поводу финансовых проблем "Амкара", который может прекратить существование?

– Пока Геннадий Михайлович Шилов, президент клуба, еще ничего не объявлял. Мне только звонят из Москвы и говорят, что команда умерла. Если это действительно так, то очень жаль, это трагедия для Пермского края.

– Не чувствуете себя неловко? Получается, что "Звезда" может заменить в городе "Амкар"…

– Если "Амкар" исчезнет, то "Звезда", действительно, станет главной командой края. Пока не понимаю, что происходит с "Амкаром", но, если он исчезнет, то это будет большая потеря для меня. Просто не могу воспринимать информацию об этом, как серьезную. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Напомним, что пермский "Амкар", основанный в 1994 году, в ближайшие дни может лишиться лицензии РФПЛ или вообще прекратить существование. Лицензия может быть отозвана в связи с отсутствием финансовых гарантий. В таком случае, "Амкар" не сможет принять участие в РФПЛ в сезоне 2018/19 и будет заменен махачкалинским "Анжи". Помимо этого, в Перми начался процесс возрождения команды "Звезда", которая существовала с 1932 по 1996 годы и никогда не выступала в высшем дивизионе.

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