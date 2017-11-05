Алексей Поддубский: ""СКА-Хабаровск" допустил много ошибок в обороне в матче против "Арсенала"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 16-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:2) отметил, что положительно оценивает игру полузащитника Виталия Федотова в этой встрече. Специалист также добавил, что у его команды было много ошибок в обороне.

– Не получилось нам сыграть на ноль, – сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол". – Было много ошибок в обороне, вследствие чего такой результат – два пропущенных мяча. Как оцениваю игру Федотова? Положительно. Но, к сожалению, не хватило его на всю игру. Травма Дедечко? Скорее всего, у него повреждение задней поверхности бедра. Завтра после медобследования узнаем сроки его восстановления.