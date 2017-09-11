Алексей Поддубский: "Счет матча с "Уралом" закономерен"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 9-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:1) подчеркнул, что полузащитник Виталий Федотов открыл счет забитым голам в премьер-лиге благодаря работе команды над атакующими действиями. По словам специалиста, это не связано с голевым чутьем.

– Гол Федотова? Это не чутье. Я же говорил до матча, что мы начали больше работать над атакующими действиями, – сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол". – Рад, что наконец-то забили гол на выезде.

"СКА-Хабаровск" оборонялся, имел хорошие выходы к воротам соперника, но ими не распорядились. Счет матча закономерен. Мы провали первые 20 минут игры, не знаю, почему так случилось. После перерыва добавили в движении и сил хватило.

Трансляция матча "Урал" – "СКА-Хабаровск"