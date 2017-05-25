15:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алексей Поддубский: "Никто не хотел пропускать в мачте "Оренбург" – "СКА-Хабаровск"

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Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский после первого стыкового матча за право играть в РФПЛ с "Оренбургом" (0:0) подчеркнул, что результаты является закономерным. По его словам, команды не хотели пропускать.

– Игра была очень осторожная, никто не хотел пропускать. Было очень много борьбы и, к сожалению, мало моментов, – сказал Поддубский. – Результат закономерен и теперь все будет решаться в ответной игре. Хозяева поля будут явно играть более агрессивно и напористо. Наша задача – грамотно сыграть в обороне и постараться использовать свой шанс.

Напомним, что ответный матч состоится 28 мая, начало игры – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
 

 

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