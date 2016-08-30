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Алексей Миранчук: "Зенит" и "Спартак" предлагали контракты, но я решил остаться в "Локомотиве"

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Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что отсутствие пункта контракта о выкупе не позволило ему перейти в "Андерлехт". Миранчук подствердил, что этим летом у него были варианты продолжения карьеры в "Зените" и "Спартаке".

– В межсезонье были разговоры о том, что предложения вам делали "Спартак" и "Зенит". Правда ли это?

 
Полузащитник "Локомотива" Алексей МИРАНЧУК и нападающий "Зенита" Артем ДЗЮБА, повздорившие в мае в матче чемпионата России, в сборной пока что не пересекутся. У Артема травма колена.Алексей Миранчук: "Были варианты со "Спартаком" и "Зенитом", но решил остаться в "Локо"

– Правда. Мне агент говорил о таких вариантах – мол, решай. Подумал и решил остаться в "Локомотиве", где все устраивает. Есть контракт, и пока не готов смотреть по сторонам. В клубе чувствую себя комфортно.

– У вас ведь был вариант с "Андерлехтом".

– Здесь немного иначе. Если бы в контракте имелся пункт о выкупе, можно было разговаривать. Но в договоре есть обязанности, которыми пренебрегать нельзя.

– Есть ли клуб, в который бы вы пешком пошли?

– Да, “Барселона". Если бы оттуда позвали, от Москвы до Барселоны пошел бы точно.

– Почему именно туда?

– Переживаю за эту команду, всегда нравился ее футбол. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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igorvasilevich

Правильно что на свалку в зенит не пошел. Стал бы вторым Рязанцевым. Да и в Спартаке делать не чего, там специалисты губить таланты. Федун номер один по убийству талантов.

02:23

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