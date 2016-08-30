Алексей Миранчук: "Зенит" и "Спартак" предлагали контракты, но я решил остаться в "Локомотиве"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что отсутствие пункта контракта о выкупе не позволило ему перейти в "Андерлехт". Миранчук подствердил, что этим летом у него были варианты продолжения карьеры в "Зените" и "Спартаке".

– В межсезонье были разговоры о том, что предложения вам делали "Спартак" и "Зенит". Правда ли это?

– Правда. Мне агент говорил о таких вариантах – мол, решай. Подумал и решил остаться в "Локомотиве", где все устраивает. Есть контракт, и пока не готов смотреть по сторонам. В клубе чувствую себя комфортно.

– У вас ведь был вариант с "Андерлехтом".

– Здесь немного иначе. Если бы в контракте имелся пункт о выкупе, можно было разговаривать. Но в договоре есть обязанности, которыми пренебрегать нельзя.

– Есть ли клуб, в который бы вы пешком пошли?

– Да, “Барселона". Если бы оттуда позвали, от Москвы до Барселоны пошел бы точно.

– Почему именно туда?

– Переживаю за эту команду, всегда нравился ее футбол. (Сергей ЕГОРОВ)