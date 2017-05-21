Алексей Миранчук: "Я хочу остаться в "Локомотиве"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после поражения от "Зенита" (0:2) в матче 30-го тура чемпионата России сообщил, что хочет остаться в московском клубе. По его словам, его все устраивает и нравится отношение ребят в команде и болельщиков.

– Мы не сыграли с "Зенитом" в свою силу. Сразу после матча сложно сказать, с чем это связано. Сезон закончился не так, как нам хотелось, – цитирует Миранчука официальный сайт "Локо". – Но "Локомотив" попал в еврокубки. В следующем сезоне должны показать все, на что способны.

– Вокруг вас ходит очень много трансферных слухов.

– Я хочу остаться в "Локомотиве". Меня все устраивает, нравится отношение ребят в команде и болельщиков.

– Вы добились серьезного прогресса в игре этой весной.

– Да, статистика показывает это, хотя я не люблю на нее смотреть. Голы и передачи – это важно, но важна и сама игра. В каком-то плане у меня получилось прибавить. Надеюсь продолжать в том же духе.

– Какие планы на лето?

– Я попал в расширенный список сборной России на Кубок конфедераций, поэтому отпуск не планировал. Нужно дождаться окончательной заявки. Чувствую доверие тренеров национальной команды. Надеюсь сыграть на Кубке конфедераций.

Также хочу поблагодарить болельщиков за поддержку! Удачного отпуска. Ждем всех на стадионе в новом сезоне!