Алексей Игонин: "Манчини в "Зените" всего месяц, но уже все вокруг перелопатил"

Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин отметил, что петербуржцам не стоит забывать о лимите на легионеров. По его словам, аргентинцам, которые перешли в команду в это трансферное окно, будут создавать все условия, чтобы они как можно дольше находились в футбольной эйфории.

– В ближайшее время в "Зенит" должен перейти Эмилиано Ригони, аргентинский фланговый полузащитник. Насколько этот игрок сейчас нужен петербуржцам?

– Здесь важно не забыть про лимит на легионеров. И понять, насколько готовы российские лидеры "Зенита" к возросшей конкуренции. Когда такое было, чтобы привозили такое количество иностранцев достаточно высокого класса? Плюс еще есть тренер-легионер, который работает всего месяц, но уже все вокруг перелопатил… Как все это выстроить, чтобы в головах у футболистов не случилось сбоя? Хотя можно просто говорить: "Есть конкуренция, а остальное меня мало интересует". Очень опасная грань.

– Ригони будет уже пятым аргентинцем, который пришел в "Зенит" в межсезонье. Не многовато ли?

– Сейчас аргентинцам будут создавать все условия, чтобы они как можно дольше находились в футбольной эйфории. Но многие футболисты, приезжающие к нам из далеких теплых стран, через некоторое время теряют настроение. Не будут же в "Зените" открывать аргентинскую школу для их детей! Все-таки слишком много внимания уделяем приезжим игрокам. Это чревато тем, что мы из будущих звезд слепим настоящих и будем с ними жить. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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