Алексей Березуцкий перенес операцию и пропустит около трех месяцев

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий перенес операцию в одной из клиник Мюнхена, сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что операция прошла успешно.
Напомним, что игрок получил перелом правой малоберцовой кости со смещением в матче 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2). Ориентировочный срок восстановления футболиста составит три месяца. Таким образом, Березуцкий точно не сыграет до конца года.
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Алексей Березуцкий перенёс операцию в Германии https://t.co/vJItoxTdu4– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 24 ноября 2017 г.
Скорейшего восстановления, Лёха! #мыЦСКА pic.twitter.com/ToPl2lYNOu
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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksey-berezutskiy-perenyes-operatsiyu/