Алексей Березуцкий перенес операцию и пропустит около трех месяцев

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий перенес операцию в одной из клиник Мюнхена, сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что операция прошла успешно.

Напомним, что игрок получил перелом правой малоберцовой кости со смещением в матче 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2). Ориентировочный срок восстановления футболиста составит три месяца. Таким образом, Березуцкий точно не сыграет до конца года.

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